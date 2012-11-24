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Yaşam

İnternet bankacılığında önemli karar

İzmir'de hesabından bilgisi dışında para çekilen kadının, açtığı davada banka sorumlu tutuldu

24 Kasım 2012 15:46

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, internet bankacılığında hesaptan çekilen paranın kişinin bilgisi dışında olduğu takdirde bunun sorumlunun bankaların olacağını bildirdi.

İnternet hesabı üzerinden 6 kez para çekilerek bankamatik kartıyla da alışveriş yapılıp, 16 bin 575 lirası kullanılan kadın, bankadan izni olmadan çekilen paraları talep etti.

Talebinin reddedilen H.S. adlı kişi, bankanın gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı gerekçesiyle uğradığı zararla birlikte 17 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat istemiyle bankaya dava açtı.

İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki tarafı da eşit kusurlu görerek bankanın aktarılan paranın yarısını ödemesine karar verdi.

Mahkeme, internet bankacılığında bu tür risklerin bulunduğunu bilerek hesabın açıldığı gerekçesiyle de manevi tazminat talebini reddetti.


Banka sorumlu


Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, olaydan bankanın sorumlu tutarak yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yerel mahkeme ise bankaların mudilerin yatırımlarını korumakla yükümlü olduğuna ilişkin yasa hükmünün internet bankacılığına tam uyumlu olmadığı, müşterilerin özel bilgilerle internet üzerinden hesabına ulaşabildiği, burada yaşanabilecek risklerin banka ve müşteri tarafından öngörülmesi gerektiği, her iki tarafın da kusurlu olduğu gerekçesiyle ilk kararında direndi.

Direnme kararı üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi.

Kurul, direnme kararını oy çokluğuyla bozarak, internet bankacılığında müşterinin bilgisi dışında çekilen paradan bankanın sorumlu tutulması gerektiğine hükmetti.

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