T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Internet Archive 25 petabaytlık veriye ulaştı

Facebook'un en az 100PB'lık veri depoladığı söyleniyor

01 Kasım 2012 23:05

1996'dan beri tüm internetin kaydını tutan Internet Archive, 25 Ekim itibariyle toplam 25 petabaytlık (25600TB) veri topladığını açıkladı.

16 senedir araştırmacılar, tarihçiler ve öğrenciler için tarihi koleksiyonları dijital biçimde sunduğunu söyleyen Internet Archive, çeşitli web sitelerinden topladığı bilgileri Wayback Machine ile kısmen görüntülemenize izin veriyor. 10PB'lık veri, bazılarımız için çok da büyük bir rakam olmayabilir (Facebook'un en az 100PB'lık veri depoladığı söyleniyor) ancak bu bilgi, iletişimin geldiği noktayı görmek açısından önemli olsa gerek. Internet Archive'ın en önemli amacı ise internette yayınlanan materyallerin tarihe karışıp yok olmasını engellemek.

Internet Archive, Perşembe günü kendi içinde yaptığı küçük bir etkinlikte 80 terabaytlık bir veritabanının araştırmacılara açılmasını kutladı. Bu 80TB'lık veri, 2011'deki iki milyar URL'yi içeriyor.(chip.com.tr)

ETİKETLER

internet archive25petabaytveri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24