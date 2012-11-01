Internet Archive 25 petabaytlık veriye ulaştı

1996'dan beri tüm internetin kaydını tutan Internet Archive, 25 Ekim itibariyle toplam 25 petabaytlık (25600TB) veri topladığını açıkladı.

16 senedir araştırmacılar, tarihçiler ve öğrenciler için tarihi koleksiyonları dijital biçimde sunduğunu söyleyen Internet Archive, çeşitli web sitelerinden topladığı bilgileri Wayback Machine ile kısmen görüntülemenize izin veriyor. 10PB'lık veri, bazılarımız için çok da büyük bir rakam olmayabilir (Facebook'un en az 100PB'lık veri depoladığı söyleniyor) ancak bu bilgi, iletişimin geldiği noktayı görmek açısından önemli olsa gerek. Internet Archive'ın en önemli amacı ise internette yayınlanan materyallerin tarihe karışıp yok olmasını engellemek.

Internet Archive, Perşembe günü kendi içinde yaptığı küçük bir etkinlikte 80 terabaytlık bir veritabanının araştırmacılara açılmasını kutladı. Bu 80TB'lık veri, 2011'deki iki milyar URL'yi içeriyor.(chip.com.tr)