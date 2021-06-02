Interfax: Rusya'da geliştirilen üçüncü Koronavirüs aşısı CoviVac yüzde 80'in üstünde etkili

Rusya'nın geliştirdiği üçüncü Covid-19 aşısı olan CoviVac'ın ön bulgularına göre Koronavirüs'e karşı yüzde 80'den fazla etkili olduğu belirtildi.

Interfax haber ajansının aktardığına CoviVav aşısını geliştiren merkez, aşıyla ilgili ön bulguların sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, aşının Koronavirüs'e karşı yüzde 80'den fazla etkili olduğu belirtildi.

Chumakov Merkezi'nin bir yılda daha önceden planlanan 10 milyon dozdan altı kat daha fazla aşı üretebileceği belirtildi.

Rusya'da daha önce Sputnik V, EpiVakKorona aşıları geliştirilmişti.