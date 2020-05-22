Interfax: Çeçenistan lideri Kadirov, Covid-19 şüphesiyle Moskova'da bir hastaneye kaldırıldı

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Rusya'ya bağlı özerk bölge Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov'un yeni tip Koronavirüs kaptığından şüpheleniliyor.

Interfax'a konuşan kaynaklar, Kadirov'un Koronavirüs şüphesiyle Moskova'da bir hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Kaynaklar Kadirov'un durumunun doktorlar tarafından takip edildiğini söyledi.

Rusya uzmanı Yörük Işık, Kadirov'un özel jetinin dün Moskova'ya iniş yaptığını tespit etti.

Baza Telegram kanalına göre Kadirov çarşamba günü "grip benzeri semptomlar" gösterdikten sonra Çeçen doktorlar kendisine Moskova'da tedavi görmesini tavsiye etti.

Rusya genelinde 317 binden fazla vaka tespit edilirken, Çeçenistan'da bin 26 hasta görüldü.