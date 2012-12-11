Interface yeni koleksiyonuyla doğayı kentsel alanlara getiriyor

Karo halının mucidi ve dünya pazar lideri Interface, “Doğadan Esintiler” adlı yeni koleksiyonunu dünya çapında satışa sundu. Tasarım denilen şeyin en uç noktaya taşınmış olduğu “Doğadan Esintiler” bilimde ‘Biyofili’ olarak bilinen, insanların doğaya duydukları içgüdüsel aşktan esinlenilerek tasarlandı. Benzersiz üç yeni seri ile yaratılan koleksiyon, hem içeriyle hem dışarıyla bağlantı yaratmak isteyen mekânlar için zarif bir çözüm işlevi görüyor.

Interface “Doğadan Esintiler” koleksiyonunda, doğadan esinlenilerek yapılan tasarımlar konusunda uzmanlaşmış olan dünyaca ünlü tasarımcı David Oakey ile çalıştı. Oakey, dünyayı gezerken gördüğü, mimaride, tasarımda, ürünlerde, peyzajlarda ve sanatta doğaya ait izlerden ilham aldı.

Modern şehirlerin kısıtlı yaşam alanlarında insanlar doğal dünyayla kurabilecekleri bir bağlantı ararlar. Dolayısıyla dünyada artık Biyofili denilen özlem yeni tasarımlara ilham veriyor. Tasarımcılar doğayı mekânların içlerine kadar taşıyarak katkıda bulunurken, Interface “Doğal Esintiler” serisi hızla yayılan bu trendi yansıtıyor.

Biyofilik tasarımın temel unsurlarını yansıtan Interface “Doğal Esintiler” koleksiyonunda yer alan renkler, doğadan gözümüzde yer eden kayaları, ormanları ve bozkır yeşilliklerini anımsatıyor. Karolar, taştan yapılmış bir duvarın üzerindeki taş mantarlarını ya da bir ağacın dalının dirsek kısmındaki yosunları andıran yumuşak kenarlara sahip. Koleksiyonun dokunmuş gibi görünen eşsiz ve farklı yüzeyi, çığır açıcı nitelikte.

Interface Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Bölgesi Ürün ve Yenilikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nigel Stansfield “Çevresel etkilerimizi sıfıra indirgemek için üstlendiğimiz sorumluluğun bir parçası olarak, uzun bir süredir, ürünlerimizi tasarlarken ilham almak için doğaya bakıyoruz. “Doğal Esintiler” koleksiyonunun arkasında yatan ilham da budur; etrafımızı saran canlı dünyayı tasarımlara, materyallere ve imalat yöntemlerine yansıttık. Bu koleksiyon doğayı bir parça da olsa iç mekana getirip, doğaya uyum sağlamak adına içimizde biriken o temel arzuyu doyurmamıza yardımcı oluyor” diyor.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan “Doğal Esintiler” karo halıları uzun ömürlü ve insan trafiğinin çok yüksek olduğu ortamlarda bile performansından ödün vermeyen bir dayanıklılığa sahip. Koleksiyonun birbirinden farklı üç türü bulunuyor ve her ürün içinde farklı renk dizisi var. Eşsiz ve dingin bir iç mekân yaratmayı dileyenler için karoların istek üzerine karıştırılması, eşleştirilmesi ve çeşitli yöntemlerle yerleştirilmesi mümkün.

Doğal Esintiler – 1

Üç farklı çeşit olarak sunulan Doğal Esintiler Bir, keskin ve buğulu, klasik ve futurist, eklektik kalıpları bir araya getiriyor. Bu dizinin kompleks esas kalıbında sekiz ana renk düzeni bulunurken, geçiş kalıbında da cesurca karıştırılmış sekiz renk bulunuyor. Her iki kalıpla da bağlanabilen ve ayrılabilen vurgu karoları sayesinde de hayal gücünüz zincirlerini kıracak.

Doğal Esintiler – 2

Doğal Esintiler İki türünde yer alan üç farklı kalıp, muntazamlığı ve organikliği sade renklerle yansıtıyor. Sade dokunuşlara sahip olan karolarda, yaşlı bir ağacın kabuğunu andıran alışılmamış bir yüzeyle harmanlanmış, göze batmayan damarlı kalıplara yer veriliyor. Ölçek, hacim ve hareketteki farklılıkların önemini vurguluyor, bu kalıpların karıştırılması. Bu dizinin sekiz ana renk düzeninden oluşan doğal bir renk paleti bulunuyor.

Doğal Esintiler – 3

Doğal Esintiler Üç ise yer değiştiren gölgelerin bıraktığı pürüzsüz çatlaklardan esinlenilerek yapılmış olan, keten benzeri parıltılı bir sonla, zarafet hissi uyandırıyor.