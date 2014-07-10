Interface yeni halı koleksiyonunu tanıttı

Global karo halı üreticisi Interface firması, sürdürülebilir tasarımlarıyla adından söz ettiren David Oakey ile ortaklaşa Human Nature serisini piyasaya çıkarttı.

David Oakey tarafından tasarlanan ve dünya genelinde sayışa sunulan Human Nature koleksiyonun temeli ışıkla, renkle, dokuyla ve detaylarla hisleri uyaran alanlar tasarlamanın insanın yaratıcı ruhunu ateşleyeceği düşüncesine dayanıyor.

Interface’in kreatif direktör yöneticisi Chip DeGrace, koleksiyonun hedefini “Doğal dünyayı daha çok tanıdıkça tasarıma olan yaklaşımımızda değişiklikler yapmak için daha çok ilham alıyoruz” diyor ve ekliyor, “Bu koleksiyon hem akla hem de güzelliğe hitap ediyor ve Tabiat Ana’nın Interface’in yarattıklarından, mimarların ve dekoratörlerin yaratabildiklerinden ve bu kreasyonların işyerlerinde nasıl güzel düşünceler uyandırabileceğinden hem etkileneceğini hem de bunlarla gurur duyacağını düşünüyoruz” sözleriyle tanımladı.

Koleksiyonun bir parçası olan Planks serisi, dökülmüş çakıllardan yeni biçilmiş çimenlere kadar birçok değişik doku çeşitleri sunuyor. Bu çeşitlilik farklı çalışma alanlarının tasvir edilmesine olanak sağlıyor.

Human Nature Planks, ahşap döşemelerde, sesi absorbe ederek ve akustiği iyileştirerek önemli avantajlar sunuyor. Daha rahat ve verimli iş ortamları yaratılmasına yardımcı oluyor.