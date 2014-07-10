T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Interface yeni halı koleksiyonunu tanıttı

Global karo halı üreticisi Interface firması, sürdürülebilir tasarımlarıyla dikkat çeken halı koleksiyonunu dünya çapında satışa sundu

10 Temmuz 2014 20:24

Global karo halı üreticisi Interface firması, sürdürülebilir tasarımlarıyla adından söz ettiren David Oakey ile ortaklaşa Human Nature serisini piyasaya çıkarttı.

David Oakey tarafından tasarlanan ve dünya genelinde sayışa sunulan Human Nature koleksiyonun temeli ışıkla, renkle, dokuyla ve detaylarla hisleri uyaran alanlar tasarlamanın insanın yaratıcı ruhunu ateşleyeceği düşüncesine dayanıyor.

Interface’in kreatif direktör yöneticisi Chip DeGrace, koleksiyonun hedefini “Doğal dünyayı daha çok tanıdıkça tasarıma olan yaklaşımımızda değişiklikler yapmak için daha çok ilham alıyoruz” diyor ve ekliyor, “Bu koleksiyon hem akla hem de güzelliğe hitap ediyor ve Tabiat Ana’nın Interface’in yarattıklarından, mimarların ve dekoratörlerin yaratabildiklerinden ve bu kreasyonların işyerlerinde nasıl güzel düşünceler uyandırabileceğinden hem etkileneceğini hem de bunlarla gurur duyacağını düşünüyoruz” sözleriyle tanımladı.

Koleksiyonun bir parçası olan Planks serisi, dökülmüş çakıllardan yeni biçilmiş çimenlere kadar birçok değişik doku çeşitleri sunuyor. Bu çeşitlilik farklı çalışma alanlarının tasvir edilmesine olanak sağlıyor.

Human Nature Planks, ahşap döşemelerde, sesi absorbe ederek ve akustiği iyileştirerek önemli avantajlar sunuyor. Daha rahat ve verimli iş ortamları yaratılmasına yardımcı oluyor.

ETİKETLER

halıinterfacekoleksiyonkreatif direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24