Interface: Mükemmel Tasarım ödülü aldı

T24 - Karo halının mucidi ve pazar lideri Interface, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Uluslararası Mükemmel Tasarım Ödülü’ne imza attı...

Karo halının mucidi ve pazar lideri Interface, Dünya Koleksiyonu olarak adlandırılan serisi ile 50 ülkeden gelen tasarım liderleri arasında birinci seçildi. Uluslararası Mükemmel Tasarım Ödülüne layık bulunan Interface’in ödülü Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından verildi. Bu ödül dünyanın en prestijli ve değerli tasarım ödüllerinden birisi olarak kabul ediliyor…

Global karo halı üreticisi Interface, Inc. Dünya Koleksiyonuyla (World Textiles Collection™) Mükemmel Tasarım ödülünü kazandı.

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi ve “Avrupa Mimari Sanat Tasarımı ve Kent Çalışmaları” tarafından birlikte verilen Mükemmel Tasarım ödülü, uluslararası tasarım mükemmeliği açısından dünyanın en eski ve en çok tanınan ödül programı olma özelliğini taşıyor.

'Güzellik ve performansı birleştiren tasarım'

Dünya Koleksiyonu, Interface’in kültürel ve coğrafi açıdan ilham aldığı farklı çevrelerdeki performansını ve sürdürülebilirlik kurallarını nasıl oluşturduğunu sergileyen bir seri olarak tanımlanıyor.

Interface Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Dan Hendrix "Mükemmel Tasarım", dünya tasarım mükemmelliğini onurlandıran en kurumsal programlardan birisidir, ürünlerimizin bu ödüle layık görülmesi bizim için heyecan verici bir başarı” dedi. Hendrix sözlerine “Güzellik ve performansı birleştiren tasarım anlayışını sürdürmek, bu sayede çevreye duyarlılık ve sürdürebilirlik konusundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” diye devam etti.

Interface Dünya Koleksiyonuyla (World Textiles Collection™) Latin Amerika’dan Sahra Afrikasına kadar uzanan geniş alandaki pek çok ülke ve kültürün desenleri kullanılıyor.

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi başkanı Mükemmel Tasarım küratörü Christian K Narkiewicz-Laine ise “Bu yılki Mükemmel Tasarım programı dünyadaki en önemli ve etkili endüstriyel - grafik tasarımcıları kapsıyordu. Bu, bütün tasarım dünyasının her yıl heyecanla beklediği tek uluslararası tasarım ödül programı…” diyerek söz konusu ödülün ne kadar seçkin bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Interface Dünya Koleksiyonu’nun sofistike tasarımları, kültürlerarası ilham ve sürdürülebilirlik özellliklerini biraraya getiriyor. Ürün geliştirme ve üretim aşamalarında kullanılan malzeme ve süreçlerin çevreye olan etkilerinin dikkatli bir şekilde gözetilmesi ise, Interface’in “Mission Zero” taahhütüne katkıda bulunuyor. Mission Zero taahhütü ise, Interface’in 2020 yılına kadar kendi şirketlerinde gerçekleştirilen üretim ve süreçlerin çevreye sıfır zararlı atık bulunması anlamına geliyor.

1950 yılında Chicago’da başlatılan Mükemmel Tasarım Ödülü Mükemmel Tasarım Ödülü'nün amacı; dünyanın en önde gelen tasarımcı ve üreticilerinin uluslararası alanda yeni, vizyon sahibi ve yenilikçi ürün, yaratım ve orijinallik konseptleriyle tanınmasını ve bu sayede sıradan ürün tasarımının ötesine geçmesini sağlamaktır.