Interface balıkçı ağlarını geri dönüşüme kazandıracak

Dünya karo halı lideri Interface, Londra Zooloji Derneği (Zoological Society of London) ile dünyanın yoksul kıyı ülkelerinde atılan çok miktarda balıkçı ağları sorununu çözmek için işbirliği anlaşması yaptı. Net – Works Projesi sayesinde yoksul bölgelerde kıyılara ve denize atılan balıkçı ağları toplanıp karo halı hammaddesi yapılacak.

Filipinler, Danajon Bank bölgesinde pilot proje olarak başlayan ortaklık, sosyal ve ticari faydalar sunmanın yanı sıra büyük bir çevre sorununu gidermeyi hedefleyen yenilikçi bir ortaklık. Net-Works, atık ağlar için toplama zinciri kurarak, yerel balıkçıların geçimini sağlayacak ve Interface karo halı için geri dönüşümlü malzeme yaratacak.

Farklı naylon tiplerinden üretilen balıkçı ağları halı ipliği üretmek için de kullanılmaktadır. Balıkçı ağları sık sık aşınma ve yıpranma sebebiyle değiştirilir. Gelişmekte olan ülkelerde balıkçılar sık sık ağlarını sahillere veya denize bırakarak yüz yıllar boyunca deniz yaşamına zarar verip plajların kirlenmesine yol açmışlardır. Bu problem özellikle Danajon Bank kıyılarında çok ciddi boyuttadır. Bir yıl içinde atılan ağların, kıyı boyunu dört yüz kez kaplayabileceği tahmin ediliyor. Balıkçılar, azalan balıkçılık fırsatları nedeniyle aşırı sıkıntı içinde yaşıyorlar, yoksulluk ve çevresel bozulma döngüsünü kırmak için çok az fırsatları var.

Interface İş Geliştirme Baş Yöneticisi Nigel Stansfield “Mission Zero olarak bilinen şirket hedefimiz, dünya üzerindeki olumsuz etkilerimizi 2020 yılına kadar tamamıyla ortadan kaldırmak. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için doğal hammadde kaynakları yaratmamız çok önem taşıyor. ZSL ve diğer uzmanlar ile ortaklıktaki amacımız, atık balıkçı ağlarını kendi üretimimiz için hammadde haline dönüştürmek ve bu sayede çevreye zarar veren bir atığı mümkün olabildiğince azaltmak. Aynı zamanda dünyanın göz ardı edilen yoksul kıyı toplumları için de geçim olanakları yaratmayı amaçlıyoruz. Bu ortaklık, farklı sektörlerden kuruluşların bir araya gelip çevre ve toplum yararına birlikte çalışarak sınırları zorlamasının büyük bir örneği.”

Bu yıl başlayacak Net-Works projesi ile Danajon Bank’ta 6 aylık pilot bir proje yürütülecek. Danajon Bank, Filipin Adalarında en fazla balık çeşidine rastlanan bölge olmasına rağmen dünyanın en bozuk mercan kayalıklarına sahip bir kıyıdır. Pilot proje Net-Works sayesinde yerel uzmanlar, balıkçılar ve deniz koruma grubu Seahorse Vakfı ile işbirliği yapılarak atılan ağları toplama zinciri oluşturmak hedefleniyor. Örgütlü bir grup, ağların toplanması, işlenmesi ve ulaştırma işlemlerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda bu grup, atık ağları balıkçılar için bir geçim kaynağı haline getirmeye de çalışacak.

Londra Zooloji Derneği’nden Dr. Nick Hill "Biz bu iş modelinin uygulamasının zor olacağını biliyoruz ama işletme, koruma ve geliştirme uzmanlarının becerilerini bir araya getirdiğinizde elde edilebilecek olumlu etkiyi göstermeyi umut ediyoruz. Amacımız, Filipinler ve ötesinde farklı alanlarda da uygulanabilir, çevresel, sosyal ve ticari yararı ile sürdürülebilir iş modelleri yaratmak "dedi.