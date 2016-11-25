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Spor

Inter'den Avrupa'ya veda vakti!

Inter 2-0 öne geçtiği Hapoel Beer Sheva deplasmanında 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti

25 Kasım 2016 11:24

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Inter, Hapoel Beer Sheva'ya 3-2 yenildi.

Roberto Mancini ve Frank de Boer'un ardından sezona üçüncü teknik direktörü Stefano Pioli ile devam eden Inter, Hapoel Beer Sheva deplasmanında 12'de Icardi ve 25'te Brozovic'in golleriyle 2-0'ı buldu.

Fakat ikinci yarıda sahada bambaşka bir kimliğe bürünen İsrail ekibi, 58'de Maranhao ile farkı bire indirdi. 

68'de kaleci Samir Handanovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi karşısında ataklarını sıklaştıran Hapoel Beer Sheva, 71'de Nwakaeme'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

90'da sahneye çıkan Ben Sahar, ev sahibine galibiyeti getirdi. 

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun 11'de başlayıp 63'te çıktığı maçı kaybeden Inter 3 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

Hapoel Beer Sheva ise puanını 7'ye çıkarıp grupta şansını son haftaya taşıdı.

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