Intel 4G’de standart istiyor

Artık pek de gelecek nesil sayılmayan 3G – Üçüncü Nesil kablosuz iletişim standardı kimi ülkelerde (!) halen işlerlik kazanamazken endüstri, geleceği planlamaya çoktan başladı. Intel birbirlerine rakip olacak iki kablosuz iletişim standardını, Wimax ve LTE (Long Term Evolution) tek çatı altında birleştirmek istiyor.



İki rakip standardın, çekişmesi bir format savaşına dönüşmeden, birleştirilmesi gerektiğini açıklayan Intel Pazarlama Departmanı Başkanı Sean Maloney, kullanıcılar rekabet halindeki iki farklı 4G standardıyla karşılaştıklarında bir karmaşa yaşanacağını söylerken ve Intel’in zaten yüzde 80 oranında benzer olan teknolojilerin tek bir çatıda birleştirilmesini aktif olarak destekleyeceğini ifade etti.



Mobil iletişim endüstrisinin büyük kısmının desteklediği LTE standardı mevcut şebekeler baz alınarak tasarlanmış. Telefon üreticileri ve operatörlerin tuttuğu LTE’ye karşı konumlanan Wimax ise kökeni kablosuz ağlara dayanan Wi-Fi olduğundan bilgisayar endüstrisi tarafından destekleniyor. Teknik açıdan bakıldığında LTE Wimax’e göre daha yüksek hızlara izin veriyor. 100 Mbps hıza ulaşan LTE’ye karşı Wimax 50 Mbps’de kalırken Wimax’in avantajı başta ABD ve Japonya olmak üzere gelişmiş ülkelerde çalışır durumda olan ağların mevcudiyeti. LTE’nin ise en erken 2012 yılında kitle kullanımına hazır hale geleceği hesaplanıyor.

