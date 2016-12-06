İnsülin pompası şeker suikastına dönüşebilir!

Şeker (diyabet) hastalarının kullandığı ve aslında hayatlarını oldukça kolaylaştıran online bağlantılı insülin pompaları, siber saldırıyla karşı karşıya. Kalp pilinin ardından diyabet hastalarının kullandığı online bağlantılı insülin pompalarının hack’lenebileceği belirtiliyor. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, bu uyarıyı yapan şirket Johnson&Johnson. Şirket, Animas “OneTouch Ping” model insülin pompasında siber saldırı olabileceğini belirterek, hastalara önlem aldıklarını bildiren bir mektup gönderdi. İnsan hayatını riske atan bu durum, kalbin ritmini düzenleyen “kalp pili” yani “defibrilatör”le ilgili yaşanmıştı. Hatta kalp pilinin radyo dalgalarıyla hack’lenerek durdurulması, ABD yapımı Homeland dizisinin 2012’deki bölümlerinde de işlenmişti. Dizide; ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kalp pili uzaktan kumanda bağlantısıyla devre dışı bıraktırılmıştı.

90 M'den yetiyor

Kalp pilindeki benzer durum şeker hastalarının kan şekerlerini düzenlemek için kullandıkları insülin pompalarında da fark edildi. Durumu önce kendisi de şeker hastası olan Tip I diyabetli güvenlik araştırmacısı Jay Radcliffe fark etti. Radcliffe, cihazdaki şifreleme eksikliğine dikkat çekti, Bu durumun uzaktan saldıran kişilerin insülin dozlarını değiştirebilmelerine imkân tanıdığını belirtti. Bir başka araştırmacı Barnaby Jack ise 90 metreden bu pompayı durdurmanın mümkün olduğunu ifade etti. Johnson &Johnson şirketi, geçen aylarda güvenlik açığı tespit edilen “OneTouch Ping” adlı insülin pompasıyla ilgili hastalarına mektup yolladı. Potansiyel siber saldırı riski olduğunu kabul eden firma, cihazı kullanan hastalara gerekli önlemlerin alındığını da bildirdi.

3 bin 500 hasta kullanıyor

Türk Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı, Habertürk yazarı Prof. Temel Yılmaz, Türkiye’de insülin pompası kullanan hasta sayısının 3500 olduğunu belirterek şunları dedi:

“İnsülin pompasını vücudunda hiç insülin olmayanlar kullanıyor. Cihaz, 24 saat boyunca hastaya düzenli insülin veriyor. Alıcıdaki algoritma ne kadar insülin gerektiğini hesaplıyor ve pompaya gerekli dozu vermesi için sinyal gönderiyor. Sistem gerekli insülini otomatik olarak veriyor, istenildiği zaman her saat başı farklı dozlarda insülin gönderebiliyor. Cihazın içinde hastanın bilgileri var. Örneğin hasta cihaza şu saatlerde şu kadar ünite insülin gönder komutu verdiğinde cihaz o kadar insülin gönderiyor. Bu cihaz 2 parça. Bir bölümü kan şekerini ölçüyor, ana cihaza gönderiyor. Ana cihaz da kan şekerine göre insülin miktarını ayarlıyor. Kan şekeri artarsa pompa daha fazla insülin gönderiyor. Kan şekeri düştüğü zaman otomatik olarak insülini donduruyor. Cihaz, kapalı devre çalışıyor. Kan şekerini ölçüp doktora gönderen modeller de var. Bu şekilde araya girip bilgilerin engellenmesi, değiştirilmesi olabilir.”

ABD’de Yale Üniversitesi’nde diyabete çare olacak yapay pankreas projesi üzerinde çalışan Doç. Dr. Eda Cengiz, Animas marka ‘OneTouch Ping’ adlı insülin pompasının Türkiye’de satışının olmadığını belirterek diyabetlilerin panik yapmaması gerektiğini söyledi.