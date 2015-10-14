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Sağlık

İnsülin iğnesi yerine gofret

İnsülin gofretinin, iğneden daha hızlı etki yarattığı belirtiliyor

14 Ekim 2015 14:08

Diyabet hastalarının şeker seviyelerini düşürmek için vurdukları insülin iğnelerinin yerine aynı miktarda insülin içeren bir gofret geliştirildi. Buluşun günde birkaç kez insülin iğnesi kullanılmak zorunda kalan şeker hastalarını memnun etmesi bekleniyor.

Habertürk’te yer alan habere göre; İngiltere’de bir firmanın geliştirdiği ve Avustralya’da 50’ye yakın diyabet hastası üzerinde denenen insülin gofretinin, insülin iğnesinden daha hızlı sonuç verdiği gözlemlendi. Kısa sürede kılcal damarlara kadar insülin hormonu taşıyabilen MLS-001 adlı gofretin, günde birkaç kez iğne olmak zorunda kalan diyabet hastalarını iğneden kurtaracağı belirtiliyor.

 

İnsülin nedir?

 

İnsülin vücutta kan şekerini düşürücü bir etki yapan ve pankreas tarafından üretilen bir hormondur. Vücuttaki karbonhidrat özüştürmesinin düzenlenmesinde glukagon ile birlikte rol alır.

Bu hormonun tam yokluğu, şeker hastalığının 1. tipine (yüksek şeker); görece azlığı ya da insüline karşı direnç ya da her ikisinin birlikte olması ise 2. tip şeker hastalığına (düşük şeker) yol açar. Bu doğrultuda, endüstriyel olarak üretilmiş olan insülin, tip-1 şeker hastalığında ve başka ilaçların yetersiz kaldığı tip-2 şeker hastalığı vakalarında ilaç olarak kullanılır.

 

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