Institut français Türkiye'den Amin Maalouf'la çevrim içi etkinlik

Institut français Türkiye'nin düzenlediği Edebiyat Salonu çevrim içi etkinliğine bu ay eserleri 38 dile çevirilen Amin Maalouf katılıyor. Etkinlik 28 Nisan tarihinde saat 19.00'da Zoom platformunda gerçekleşecek.

Yiğit Bener'in sunumuyla gerçekleşecek olan Edebiyat Salonu'nda Amin Maalouf'a, eserlerini Türkçe'ye kazandıran çevirmen ve yazar Ali Berktay eşlik edecek.

Fransız Akademisi'nin 2011'den beri üyesi olan Fransız-Lübnanlı romancı ve gazeteci Amin Maalouf, 1993 yılında aldığı Goncourt ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Eserleri Türkiye'de giderek artan sayıda sadık bir okur kitlesi tarafından takip edilen Maalouf, son romanı Empedokles'in Dostları ve denemesi Uygarlıkların Batışı ile halihazırda büyük bir başarı kazanmış durumda. Etkinlik bu iki eser çerçevesinde ve merkezinde birden fazla kimlikle bağlantılı çatışmalar konuşulacak.