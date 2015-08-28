T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'dan yeni özellik

Instagram'ın güncellenmiş versiyonu Apple cihazlarda ve Android yazılımlarda çalışıyor

28 Ağustos 2015 16:56

Instagram yayımladığı blog yazısında yeni değişiklikler olacağını duyurdu. Instagram, yalnızca kare fotoğraf paylaşma özelliğini değiştireceğini ve uygulamaya portre ve manzara çekimleri için iki farklı boyut ekleyeceğini açıkladı.

Instagram yetkilileri gidilen değişiklik için "Kare kadraj bizim kimliğimizin her zaman bir parçasıydı ve öyle olmaya devam edecek. Bununla beraber, anlatmak istediğiniz görsel hikâye her zaman önce gelmeli. Biz de anlarınızı istediğiniz şekilde paylaşabilmenizi daha basit ve eğlenceli hale getirmek istedik."

Onedio'da yer alan habere göre; Instagram'ın güncellenmiş versiyonu Apple cihazlarda ve Android yazılımlarda çalışıyor.

Uygulamaya yüklenen her beş fotoğraftan birinin kare kadraj olduğunu belirten Instagram blog yazısında bunun zorluklarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bu tip bir içerik paylaşmanın her zaman kolay olmadığını biliyoruz. Bazı arkadaşlarınız grup fotoğrafına giremiyor, videonuzun odağındaki kendisini sıkışmış hissediyor ve Golden Gate Köprüsü'nü baştan sona çekemiyorsunuz. Bu yeni güncellemenin özellikle video uygulamasında yaratacağı değişiklik için heyecan duyuyoruz. Geniş ekranda hiç olmadığı kadar sinematik görülecek."

Facebook, giderek kullanıcı sayısı artan Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolara satın almıştı.

ETİKETLER

instagramblogyeni yazıdeğişikliklerkare fotoğrafpaylaşımportremanzarakadraj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24