Instagram'dan yeni özellik

Instagram yayımladığı blog yazısında yeni değişiklikler olacağını duyurdu. Instagram, yalnızca kare fotoğraf paylaşma özelliğini değiştireceğini ve uygulamaya portre ve manzara çekimleri için iki farklı boyut ekleyeceğini açıkladı.

Instagram yetkilileri gidilen değişiklik için "Kare kadraj bizim kimliğimizin her zaman bir parçasıydı ve öyle olmaya devam edecek. Bununla beraber, anlatmak istediğiniz görsel hikâye her zaman önce gelmeli. Biz de anlarınızı istediğiniz şekilde paylaşabilmenizi daha basit ve eğlenceli hale getirmek istedik."

Onedio'da yer alan habere göre; Instagram'ın güncellenmiş versiyonu Apple cihazlarda ve Android yazılımlarda çalışıyor.

Uygulamaya yüklenen her beş fotoğraftan birinin kare kadraj olduğunu belirten Instagram blog yazısında bunun zorluklarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Bu tip bir içerik paylaşmanın her zaman kolay olmadığını biliyoruz. Bazı arkadaşlarınız grup fotoğrafına giremiyor, videonuzun odağındaki kendisini sıkışmış hissediyor ve Golden Gate Köprüsü'nü baştan sona çekemiyorsunuz. Bu yeni güncellemenin özellikle video uygulamasında yaratacağı değişiklik için heyecan duyuyoruz. Geniş ekranda hiç olmadığı kadar sinematik görülecek."

Facebook, giderek kullanıcı sayısı artan Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolara satın almıştı.