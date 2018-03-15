Instagram'dan 'kronolojik anasayfa'ya yalanlama

Instagram tarafından yapılan açıklamada, birçok kullanıcı tarafından eleştirilen ve devre dışı bırakılması gerektiği düşünülen 'paylaşım akışı algoritması'nın değiştirilmeyeceği duyuruldu.

Kullanıcıları heyecanlandıran ve kısa sürede yayılan haber, Instagram’ın eski kronolojik sıralamaya döneceği şeklinde yorumlanmıştı. Instagram sözcüsü, sosyal ağın kronolojik akışa geri dönmeyeceğini, ayrıca bu doğrultuda herhangi bir test yapılmadığını belirtti.

Instagram’ın algoritması hangi paylaşımların önce görüntüleneceğini belirlerken birçok faktörü hesaba katıyor. Bunlar arasında söz konusu paylaşımın aldığı etkileşim ve beğeni sayısının büyük rol oynadığı biliniyor.

Sosyal ağa çok sık giriş yapan kullanıcıların içerik akışlarında ise kimi zaman paylaşımlar kronolojik olarak sıralanabiliyor. Bunun sebebi ise Instagram algoritmasının bir paylaşımı birden fazla kez göstermemek üzerine kurulu kuralının devreye girmesi. Çok sık içerik tüketen kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin algoritmaya çalışması için yeteri kadar yeni içerik sunmaması durumunda paylaşımları kronolojik sıralamayla görebiliyor.