Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi var, filmini 1300 kişi seyretti

Hülya Avşar’ın kendi yazıp yönettiği, aynı zamanda da başrolünde oynadığı ‘Selfi’ isimli film, cuma günü vizyona girmesinin ardından 3 günde sadece 1302 kişi tarafından izlendi. Avşar’ın Instagram hesabını ise 2.3 milyon kişi takip ediyor.

Avşar, 27 Nisan’da vizyona giren filmi ‘Selfi’ için Zeynel Abidin’in objektifine çıplak poz vermişti. Elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafta, vücudunun üzerinde otobiyografik filmin ismi yer alan 54 yaşındaki Avşar, pozu vermesindeki amacın "filmi tüm çıplaklığıyla seyirciye aktarmak" olduğunu söylemişti.

Selfi filminin afişinde, mekan, ışık, ses, kamera, senaryo ve yönetmen bölümlerinin hepsinin karşısında Avşar’ın ismi yer alıyor.