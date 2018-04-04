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Hülya Avşar'dan yeni filmi için çıplak afiş

Avşar, Instagram hesabından paylaştığı afişin altına “Sinemalarda” notunu düştü

04 Nisan 2018 14:39

Hülya Avşar, 27 Nisan’da vizyona girecek sinema filmi ‘Selfi’ için Zeynel Abidin’in objektifine çıplak poz verdi.

Avşar’ın elleriyle yüzünü kapattığı fotoğrafta, vücudunun üzerinde otobiyografik filmin ismi yer aldı.

54 yaşındaki Avşar, pozu vermesindeki amacın "filmin tüm çıplaklığıyla seyirciye aktarmak" olduğunu söyledi. 

Avşar, Instagram hesabından paylaştığı afişin altına “Sinemalarda” notunu düştü.

Çilingiroğlu'na teşekkür etmişti

Avşar,  daha önce yaptığı açıklamada eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’la ilişkisinin de filmde yer aldığını vurgulayarak, “Filmin sonunda Kaya’ya teşekkür ediyorum, bu filmi yapmamın yüzde 80 nedeni olduğun için!” ifadelerini kullanmıştı. Filmin galasının ne zaman yapılacağı sorulunca, “Gala yapamayız, çünkü o oyuncular bir araya gelmez” diyen Avşar, “Gala yaparsanız Feraye Hanım’ı çağırır mısınız?” sorusuna ise “Tabii ki. Benim kapım herkese açık” yanıtını verdi.

Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı filmin afişinde Avşar’ın adı ses, mekân, ışık ve kamera sorumlusu olarak da yer aldı.

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