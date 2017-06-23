T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'a yeni özellik

Kullanıcılar, izlemek istediği videolar arasında geçiş yapabilecek

23 Haziran 2017 16:10

IOS ve Android için yayınlanan 10.26 kodlu güncelleme ile popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a yeni özellik geldi. Özelliğe göre kullanıcılar tarafından yapılan canlı yayınların, yayın bitiminden sonra hikayeye eklenebilecek.

Böylelikle kişi/kişilerin canlı yayını hikayelerine eklemesiyle, canlı yayını kaçırmış olanlar hikayeler kısmından videoya ulaşabilecek. Canlı yayın tekrarlarının da diğer hikayeler gibi 24 saat yayında kalacağı bildirildi.

İsteğe bağlı

Ancak bu tamamen isteğe bağlı bir özellik. İstemeyen kullanıcılar, paylaşım butonunu kapatarak hikayeye ekleme yapmamayı tercih edebilecek.

Videolar arası geçiş 

Hikayeye eklenen canlı yayın tekrarlarında, beğeni ve yorumlar da gösterilecek. Birden fazla video paylaşılması durumunda ise uygulamanın üst kısmında oklar belirecek ve kullanıcılar izlemek istediği videolar arasında geçiş yapabilecek.

Instagram’ın 10.26 kodlu son güncellemesi ile IOS ve Android için yayınlanan özelliğin yüklemeye hazır durumda olduğu belirtildi.

ETİKETLER

instagramyeni özellikinstagrama yeni özelliksosyal medya uygulaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24