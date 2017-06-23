IOS ve Android için yayınlanan 10.26 kodlu güncelleme ile popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a yeni özellik geldi. Özelliğe göre kullanıcılar tarafından yapılan canlı yayınların, yayın bitiminden sonra hikayeye eklenebilecek.

Böylelikle kişi/kişilerin canlı yayını hikayelerine eklemesiyle, canlı yayını kaçırmış olanlar hikayeler kısmından videoya ulaşabilecek. Canlı yayın tekrarlarının da diğer hikayeler gibi 24 saat yayında kalacağı bildirildi.

İsteğe bağlı

Ancak bu tamamen isteğe bağlı bir özellik. İstemeyen kullanıcılar, paylaşım butonunu kapatarak hikayeye ekleme yapmamayı tercih edebilecek.

Videolar arası geçiş

Hikayeye eklenen canlı yayın tekrarlarında, beğeni ve yorumlar da gösterilecek. Birden fazla video paylaşılması durumunda ise uygulamanın üst kısmında oklar belirecek ve kullanıcılar izlemek istediği videolar arasında geçiş yapabilecek.

Instagram’ın 10.26 kodlu son güncellemesi ile IOS ve Android için yayınlanan özelliğin yüklemeye hazır durumda olduğu belirtildi.