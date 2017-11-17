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Bilim / Teknoloji

Instagram'a iki yeni özellik geldi

Instagram, masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini kullanıcılarla paylaştı

17 Kasım 2017 22:07

Instagram, bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini açıkladı. Kullanıcılar artık web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.

İnternet sayfasında Instagram akışının üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek. Aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek.

Buna ek olarak insanlar, instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek.

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