Instagram'a canlı yayın özelliği geldi

Sosyal medya üzerinden canlı yayın özelliği Instagram'da da başladı.

Bir süre önce stories (hikayeler) özelliğini devreye sokarak etkileşim rakamlarını artıran Instagram, günlük yaklaşık 100 milyon kullanıcısına biraz farklı bir canlı yayın deneyimi sunacak.

Facebook'un aksine Instagram'da yapılan canlı yayınlar tekrar izlenemeyecek. Bir başka deyişle anlık olacak.

Özel bir algoritma ile inşa edilen "keşfet" sayfası aracılığı ile "öne çıkarılan" canlı yayınları izlemek de mümkün olacak.

Instagram'ın canlı yayın kaynağı, uygulamanın "stories" için ayırdığı bölümde yer alacak.

Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın duyurusunu yaptığı bir diğer özellik ise "direkt video mesaj".

Direkt video mesajlar sonsuza dek silinmeden önce yalnızca iki kez izlenebilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "geçicilik" yani kaydedilemez olmalarının, bu iki yeni özelliğin de temelini oluşturduğu vurgulandı.