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Yaşam

Instagram, yetişkinlerin yaşça küçük kullanıcılara mesaj atmalarını engelleyecek; bu kişiler 'potansiyel şüpheli' olarak işaretlenecek

Instagram'ın bu kararı, uygulamada istismarın önüne geçilmesini hedeflediği şeklinde yorumlanıyor

17 Mart 2021 00:13

Dünya çapında geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Instagram, aldığı bir kararla yetişkinler ve gençler, çocuklar arasındaki etkileşimi kısıtlamaya karar verdi.

Dünyada öne çıkan başlıklar arasında yer alan pedofili ve çocuk istismarına ilişkin, Instagram'dan önemli bir karar geldi. Politika değişikliği sayesinde Instagram yetişkinlerin gençlere mesaj atmalarını engelleyecek. Bununla beraber 18 yaş altı kullanıcılara sürekli mesaj atmaya çalışan yetişkinleri “potansiyel şüpheli” olarak işaretleyecek.

webtekno.com'da yer alan habere göre, gençlere de bir güvenlik önlemi geliyor. Eğer gençler, yetişkinlere mesaj atmaya çalışırlarsa güvenlik uyarıları karşılarına çıkacak. Küçük yaştaki kullanıcılara “fotoğraf, video ve özel bilgi paylaşımı” konusunda uyarılar gönderip bu görüşmenin tehlikeli olabileceği konusunda bilgilendirme yapacak.

 

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