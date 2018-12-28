Instagram yeni özelliğini yanlışlıkla geniş kullanıcı kitlesine sundu: Test amaçlıydı

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram, ana sayfada yatay bir şekilde gezinme yapmayı sağlayan yeni özelliğini yanlışlıkla kullanıcılarının kullanımına sunduğu, aslında test amaçlı olduğunu ancak olması gerekenden çok daha büyük bir kitleye ulaştığı belirtildi.

Webtekno'da yer alan habere göre, ekim ayından beri bu özelliğin üzerinde çalışan Instagram’ın yeni özelliğini herhangi bir duyuru yapmadan erişime açması dikkat çekti. Yeni özellik, ana sayfada bulunan gönderilerin de Hikâyeler'de olduğu gibi tek tıklamayla veya kaydırarak geçilmesini sağlıyor. Hikayeler'in hemen altında bulunan yeni çubuk ise ne kadar gönderiyi izlemiş olduğunuzu üst kısımda konumlandırılmış durumda.

Gönderilere ait yorumların görülebilmesi için kullanıcıların ekranı kaydırması gerekiyor. Instagram'ın kullanıma sunduğu yeni özellik ile kullanıcılar tek seferde sadece bir adet gönderiyi izleme imkânına sahip oluyorlar.

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri'den gelen açıklamaya göre yayınlanan yeni özellik sadece test amaçlı idi ve yanlışlıkla, olması gerekenden çok daha büyük bir kitleye ulaştı. Eğer hâlâ ana sayfanızda gönderiler yatay biçimde sergileniyorsa, uygulamayı kapatıp tekrar başlatmanız öneriliyor.