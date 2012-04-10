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Bilim / Teknoloji

Instagram yarışması InstaKanyon başladı

Kanyon Alışveriş Merkezi yeni kampanyasında sosyal medya kampanyalarında en çok kullanılan Instagram uygulamasını kullanmaya başladı

10 Nisan 2012 20:01

Instagram geçtiğimiz hafta yayınladığı Android uygulaması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Levi's, Tİffany&CO. ve Ford Fiesta gibi birçok markanın sosyal medya kampanyalarında kullanılan Instagram bugün de Facebook'un 1 milyar dolar karşılığında satın alıp bünyesine katması ile gündeme geldi.

En son olarak kampanya amaçlı Instagram'ı kullanan kurum ise Kanyon. InstaKanyon isimli yeni yarışmada iPhone ve Android kullanıcıları o ay için belirlenen temada çektikleri fotoğrafları Instagram’a yükleyerek hediye kazanma şansı yakalıyorlar.

Yarışmanın ilk teması: "Kanyonda". Instagram kullanıcıları Kanyon’dan ilham alarak çektikleri fotoğrafları #Kanyonda hashtagiyle paylaşarak yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken InstaKanyon.com adresinden giriş yaparak, lokasyon seçeneğini Kanyon olarak işaretlediğiniz fotoğrafları Instagram’a yüklemek. Yarışma süresince her ay Instagram’da en çok beğenilen üç fotoğraf çeşitli hediyeler kazanacak.

InstaKanyon’da her ayın yarışma bitiş tarihini Instakanyon.com’daki geri sayım sayacından takip edebilirsiniz. Her ayın yarışması bittiğinde kazananlar yine yarışmanın web sitesinde açıklanacak.

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