Facebook, Instagram'ı 1 milyar dolara kaptı

İnternet dünyasının son yıldızlarından Instagram’ı yakında 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle halka açılmaya hazırlanan Facebook 1 milyar dolara satın aldı.

Milliyet'in haberine göre, sosyal medya tabanlı online dijital fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram, Twitter ve Facebook ağlarında da oldukça çok kullanılan bir platform. Instagram iPhone’larda çekilen fotoğrafların farklı efektlerle zenginleştirilerek arkadaşlar arasında paylaşılmasını sağlıyor. Sistemin geçen hafta Android platformu da yayınlanmış ve büyük ilgi (12 saatte 1 milyon kullanıcı) görmüştü.



Facebook’un kusucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in dün kendi profil sayfasında duyurduğu bu satın almanın arkasında yatan rakamlara bakıldığında şu tablo görülüyor... Instagram kurulalı henüz 18 ay oldu, 2’inci yaşına henüz basmadı. 30 milyonu aşkın kullanıcısı var. 1 milyar dolarlık ödemenin nakit ve Facebook hissesi olarak yapılacağı bildirildi. Instagram’ın sadece 13 çalışanı bulunuyor ve bundan böyle Facebook bünyesine katılacaklar.

Diğer ağlarda da kullanılacak

Mark Zuckerberg, satış konusunda “Facebook için önemli bir adım attık. İlk kez bu kadar yoğun kullanısı olan bir site aldık. İleride bu kadar büyük bir alım düşünmüyoruz” dedi. Facebook, Instagram’ın bağımsız yapısının süreceğini sadece Facebook platformunda değil diğer ağlarda da kullanılacağını açıkladı. San Francisco merkezli Instagram’ı Ekim 2010’da Kevin Systrom ve Mike Krieger kurdu. Şirkete 7.5 milyon fon sağlayan risk sermayedarları da kısa sürede parasını katlamış olacak.