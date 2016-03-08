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Bilim / Teknoloji

Instagram, Telegram ve Snapchat'i engelledi

"Hakkında" kısmına Telegram ve Snapchat bilgileri yazılamayacak

08 Mart 2016 23:36

Instagram'da artık kullanıcıların Telegram ve Snapchat hesap bilgilerini paylaşması tamamen yasaklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Instagram'ın gönderiler üzerinden başka bir siteye herhangi bir aktif bağlantı özelliği sunmadığı malum. Zira sosyal ağda başka bir web sitesi için bir bağlantı verebileceğiniz tek alan profillerin "hakkında" kısmı. Bu alan genel olarak halen bu özelliğini koruyor; iki istisna dışında: Telegram ve Snapchat.

Bir Instagram yetkilisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada platform üzerindeki profillere artık Telegram ve Snapchat için 'beni ekle' linklerini ekleme özelliğinin kaldırıldığını doğruladı. Yetkili buna gerekçe olarak da "söz konusu bağlantıların platformun kullanılma amacına uygun olmadığını" gösterdi ve "diğer bağlantılara izin verilmeye devam edildiğini" belirtti.

Instagram sözcüsü, bağlantı özellikleri devam eden web sitelerine dair belirli bir liste vermese de yapılan kontroller sonucunda sosyal ağın Twitter, LinkedIn ve elbette Facebook bağlantılarının sorunsuz çalıştığı görülüyor.

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