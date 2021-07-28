Instagram, Reels videolarının süresini uzattı

Instagram, yaptığı açıklamada Reels videolarının süresinin 60 saniyeye çıkarıldığını duyurdu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram, yaptığı bir açıklama ile Reels videolarının yeni bir özelliğini açıkladı. Platform tarafından yapılan açıklamalarda, artık 60 saniyeye kadar Reels videolarının çekilebileceği ifade edildi. Böylelikle geçtiğimiz eylül ayında 30 saniyeye çıkarılan Reels video sınırı, şimdi 1 dakikaya kadar yükseltilmiş oldu.

Webtekno'nun haberine göre, Instagram, konuyla ilgili açıklamalarını resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdi. Instagram yetkilileri, sosyal medya kullanan hemen herkesin bildiği bir görüntüyü paylaşarak Reels videolarının artık 60 saniyeye kadar uzatılabileceğini belirttiler.

Instagram'da Reels videosu yüklemek isteyen bir kullanıcı, içerik yükleme bölümüne girdikten sonra önce Reels bölümüne geçiş yapması gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra, ekranın sol tarafında yer alacak menülerde süreyle ilgili bir bölümün mevcut olduğu görülecektir. Kullanıcılar, bu bölümün üzerine dokunarak 15, 30 ya da 60 saniye uzunluğunu seçerek, Reels videoları çekebilecekler.