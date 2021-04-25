Instagram Reels'a yeni bir özellik geliyor

Instagram Reels'da kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak. Kullanıcıların, Reels videolarında gezinirken hikayelerde olduğu gibi karşılarına reklam çıkacak.

Bazı ülkelerde test edilen reklamlar, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede gösterilecek. Reklamlar, kullanıcıların Reels'te videolar arası geçişlerinde karşılarına çıkacak.

Instagram Reels reklamları 30 saniyeye kadar uzunlukta olacak ve normal bir Reels videosu gibi çalışacak. Tam ekran gösterilecek olan reklamları kullanıcılar, beğenebilecek, kaydedebilecek, paylaşabilecek ve reklamlara yorum da yazabilecek.

Paylaşılan görsele göre ayrıca reklamlarda, 'Şimdi satın al' gibi düğmeler de yer alabilecek.

Facebook, Instagram Reels'e reklam getirmenin yanı sıra, Facebook Hikayeler'de de çıkartma gibi görünen yeni bir reklam biçimi sunacak. Markalar tarafından oluşturulacak çıkartmalar, hikayelerinde bu çıkartmaları paylaşan kullanıcıların takipçilerinin o ürünü satın alabileceği belirli sayfalara yönlendirildiği bağlantılar içerecek.