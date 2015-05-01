Instagram'da patlıcan yasağı!

Bu hafta Instagram'da üç yeni filtre ve resimleri "emoji"ler ile "hashtag"leyebilme özelliğini hayata geçirdi. Ancak, bir miktar incelemenin ardından Instagram, bir emojiyi, cinsel organa benzerliğinden dolayı dışarıda bırakmışa benziyor.

Emoji sembolleri, yazı tabanlı iletişimimizde büyük bir yere sahip. İlk olarak Japonya'da ortaya çıkan bu sembollerin popülerliği, Apple'ın 2011 yılında iOS sisteminde standart klavye özelliği olarak eklenmelerinin ardından önemli ölçüde arttı. Doğal olarak bu sembollerin birden fazla şekilde anlaşılabilmeleri mümkün ve aslında oldukça masum olan bazı semboller, zaman içerisinde başka anlamlara sahip oldular. Patlıcan da diğer meyve - sebze arkadaşlarının yanında oldukça normal gözükse de, zaman zaman cinsel organı temsil etmek amacı ile kullanılabiliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu normalin dışındaki kullanımı sebebiyle Instagram'ın patlıcan emojisini yasakladığı da BuzzFeed tarafından doğrulanmış durumda. Instagram'ın bu emojiyi kullanımın dışında tutmasının sebebi ise "sürekli olarak toplum ilkelerini bozan içerikler için kullanılması". Her ne kadar sürüyle patlıcan hashtag'i kullanılıyor olsa da, şu anda Instagram'da arama yapmak herhangi bir sonucu karşınıza getirmiyor. Tabii ki bütün bunlar uygulamanın gelecekte karşılaşacağı bir güncelleme ile değişebilir.