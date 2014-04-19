Instagram kullanıcıları Türkiye'yi tanıtacak

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sponsorluğunda düzenlenen, 'Come See Turkey' projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Instagram fenomeni de olan 10 yabancı fotoğraf sanatçısı, İstanbul’un ardından Trabzon'da Sumela Manastırı'nı fotoğrafladı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, gezinin öncülüğünü gerçekleştiren Türk fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, projeyi şekillendirmeye bir yıl önce başladıklarını belirtti. Seven, şunları söyledi:

"Dijital medya araçlarının görsel medya araçlarıyla birlikte ülke tanıtımında etkili olarak kullanabileceğimi düşünüyordum. Instagram üzerinde aktif bir kullanıcıyım. İnstagram, fotoğraf üzerine temellendirilmiş bir sosyal medya aracı. Hedef kitleye fotoğrafla ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden çok etkili. Instagram'da takipçi sayısı fazla olan etkili konumdaki yabancı fotoğrafçı arkadaşlarla temasa geçtim. Onlar da konuya çok olumlu baktılar. Türkiye'yi çok merak ediyorlardı. Davetimizi kabul ederek geldiler. İstanbul'dan başladık. Bugün Trabzon'dayız. İlk rotamız 15 – 26 Nisan tarihleri arasında. Artvin, Kars, Ardahan, Van üzerinden Mardin'e kadar ineceğiz. Şu anda 10 fotoğrafçı arkadaşımız var. İkinci grup da 15 – 27 Mayıs tarihleri arasında gelecek. Onlarla da Batı bölgelerimizi dolaşacağız. Hepsi çok heyecanlı. Şimdiye kadar bu kadar farklı bir yerde olmadıklarını söylüyorlar. Türkiye çok geniş bir coğrafya. Kısıtla zamanda ne varsa göstermeye çalışıyoruz. Yoruluyorlar ama çok mutlular."

Sabah saatlerinde Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki Altındere Vadisi Milli Parkı sınırlarına bulunan Sumela Manastırı'nı ziyaret eden Instagram fotoğrafçıları, yaklaşık 1 saat süreyle manastırı ve doğayı fotoğrafladı. Özellikle fresklerin bulunduğu ana salona hayran kalan yabancı fotoğrafçılar, toplu olarak hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sumela'nın ardından Uzungöl ve Rize'de Ayder Yaylası'na gidecek olan fotoğrafçılar, yarın Artvin'den turlarına devam edecek.