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Bilim / Teknoloji

Instagram'ın sunacağı yeni özellikler ortaya çıktı

26 Eylül 2020 15:25

Instagram, kullanıcılarına sunacağı biz dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor. Instagram ekibinin üstünde çalıştığı özellikler arasında grup hikâyeleri, Reels için otomatik kaydırma yer alıyor.

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