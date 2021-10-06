Instagram'dan video atağı; 'Instagram Video'yu resmen duyurdu

Popüler sosyal medya platformu Instagram, akıştaki videoları ve IG TV videolarını 'Instagram Video' adı altında birleştirdiğini açıkladı. Instagram Video, akışa ek olarak profilde 'Video' sekmesi de yer alacak. Ayrıca Instagram Video ile birlikte filtre, kırpma, insan ve konum etiketleme gibi yeni video özellikleri kullanıma sunulacak.

TikTok'un hızlı yükselişi nedeni ile sosyal medya platformları radikal değişiklikler almaya devam ediyor. YouTube, Instagram gibi platformlar mevcut kitlesini TikTok'a kaptırmamak için yeni güncellemeler yayınlıyor.

Instagram son yaptığı düzenleme ile IG TV ve akıştaki videoları Instagram Video formatı altında birleştirdiğini duyurdu. Instagram Video, insanların yeni video içeriklerini daha kolay bulabilmeleri için akışa ek olarak profilde Video sekmesinde yer aldı.

Video ön izleme süresi 60 saniye olabilecek

GZT'de yer alan habere göre, yeni format ile birlikte kırpma, filtre, insan ve konum ekleme etiketleme gibi özelliklerde kullanıma sunulacak. Bunun yanı sıra akıştaki video ön izleme süresi 60 saniye olabilecek, reklam olarak kullanılan videoların ön izleme süreleri ise 15 saniye olacak.

Artık işletmeler videolar için reklam vererek hedef kitlelere ulaşabilecekler. Instagram, değişikliklerin bugünden itibaren hem iOS hem de Android'de küresel olarak yayıldığını belirtti.