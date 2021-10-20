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Bilim / Teknoloji

Instagram, hikaye paylaşımlarının süresini uzatıyor

20 Ekim 2021 16:54

Sosyal medya platformu Instagram, daha uzun hikaye paylaşımını test ediyor.

Instagram, uzun hikayeler özelliği üzerinde çalışıyor. Böylece Instagram'ın hikayeler bölümünde 60 saniyeye kadar olan videolar artık bölünmeden paylaşılacak.

Instagram, 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyor ve uzun videoları parçalara bölerek ayrı hikayeler haline getiriyordu.

Uzun hikayeler özelliği oldukça ilginç görünüyor. Aynı zamanda bu özellik, daha şimdiden Instagram hikayelerdeki en büyük değişikliklerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak özelliğin resmi bir çıkış tarihi yok.

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