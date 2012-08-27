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Bilim / Teknoloji

Instagram fotoğrafları kablosuz görüntülenebilecek

D2M tarafından geliştirilen 'Instacube' adlı cihaz Instagram'da yer alan fotoğrafları kablosuz olarak görüntülemeyi mümkün kılıyor

27 Ağustos 2012 19:37

Kickstarter Instagram’da yer alan fotoğrafları kablosuz olarak görüntüleyebilen 'Instacube' adlı cihazını üretti.

Önümüzdeki yılın mart ayında üretime geçecek olan cihaz 150 dolardan satışa sunulacak.

log.com.tr'de yer alan habere göre, D2M tarafından geliştirilen cihaz, 600×600 piksellik kapasitif dokunmatik ekrana sahip ve Android işletim sistemi kullanıyor.

Cihazın teknik özellikleri arasında ARM işlemci, 4 GB dahili bellek, 256 MB RAM, Wi-Fi ve şarj edilebilir pil bulunuyor.

Kullanıcılar cihazın ekranına dokunarak resimler ve türler arasında geçiş yapabiliyor. Cihazın üzerinden bulunan fiziksel tuşlar ise güç, beslemeler arasında geçiş ve fotoğrafları beğenme işlevini yerine getiriyor.

7,5 inçlik kare tasarıma sahip Instacube üretim için gereken 250.000 dolar barajını çoktan aşmış ve yaklaşık 286.000 dolara yaklaşmış durumda. Bunun haricinde bağış yapanlara özel baskılı tişörtler ve farklı hediyeler veriliyor. Şirket 99 dolarlık yatırım yapanlara 1, 199 dolar yatırım yapanlara ise 2 adet Instacube göndereceğini belirtiyor.

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