Instagram fenomeni Cansu Taşkın: Ronaldo konusu benim için kapandı

Daha önce dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kendisine attığını iddia ettiği mesajların görsellerini yayınlayan ve yıldız futbolcunun davetini reddettiğini öne süren fenomen Cansu Taşkın, "Bu konu kapandı benim için" dedi.



Instagram fenomeni Cansu Taşkın, üç yıl önce Cristiano Ronaldo’nun kendisine attığı mesaj hatırlatılması üzerine konuştu.



Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ronaldo hakkında konuşmak istemediğini belirten 28 yaşındaki fenomen, "Bu konu kapandı benim için" dedi.



Taşkın, geçtiğimiz yıllarda Ronaldo'nun kendisini İspanya'ya davet ettiğini ancak bu teklifi de kabul etmediğini söylemişti.