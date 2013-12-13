Instagram'ın yeni güncellemesinde kullanıcılara müjde

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, rakipleri Whatsapp ve Snapchat’in başarısına yetişmek için ‘doğrudan mesajlaşma’ özelliğini başlatacak

Instagram’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların fotoğraflarını veya videolarını tüm takipçileri yerine seçtiği 15 kişiye özel mesaj yoluyla göndermesini sağlayacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom, yalnızca bu hizmeti ‘takip edenlerin’ doğrudan özel hesaplara fotoğraf gönderebileceğini söyledi.

Systrom, Snapchat’in belirli bir süre sonra otomatik olarak ‘yok olan mesaj’ benzeri bir uygulamasının Instagram’da fotoğraflar için geçerli olmayacağını belirtti.

Fakat Instagram da rakibi gibi, bireylere veya gruplara özel fotoğraf ve video gönderilmesini sağlayacak, karşı tarafın mesajı gördüğüne dair bir uyarı belirecek ve mesajlara kısa metinler eklenebilecek.

Systrom, kullanıcının yalnızca takip ettiği kişilerden gelen mesajların otomatik olarak belireceğini, diğer hesaplardan gönderilenlerin ise yalnızca kullanıcının onay vermesiyle görülebileceğini söyledi.

Instagram’ın kurucusu Systrom, mesajlardaki rahatsız edici içerikleri belirlemek için denetim yapmayacaklarını, fakat her zamanki şikâyet mekanizmasının kamuyla paylaşılan fotoğraflar gibi özel mesajlar için de çalıştığını ekledi.

Systrom bu uygulamayla, özel mesajlara reklam verilebilmesi konusunda detaylı açıklama yapmadı.

'Amaç para kazanmak değil'

Mobil cihazlar uzmanı Jack Kent, bu uygulamadan para kazanmanın Facebook’un satın aldığı Instagram’ın başlıca önceliklerinden olmadığı yorumu yapıyor.

Facebook, Instagram’ı geçen yıl, yalnızca fotoğraf paylaşılabildiği ve ‘sanatsal filtre’ uygulamalarının olduğu dönemde 1 milyar dolara satın almıştı. Instagram daha sonra genişleyip, Twitter’ın video uygulaması Vine gibi 15 saniyelik video paylaşım özelliğini ekledi. Dünyada en hızlı büyüyen uygulama olan Whatsapp’ın 350 milyon aktif kullanıcısı var. Instagram’ın ise 150 milyon.

Diğer rakipler Viber ve Kik de hızla yaygınlaşıyor. Gönderilen mesajların 15 saniye içinde ‘kendi kendini imha etmesi’ özelliğine sahip Snapchat’in Facebook’tan gelen 3 milyar dolarlık teklifi reddettiği iddia ediliyor.

Yapılan araştırmalara göre Facebook kullanan gençlerin sayısı giderek azalıyor.

Doğrudan mesaj gönderme özelliği olan Twitter da hizmetlerini genişletip, doğrudan fotoğraf gönderme özelliğini de eklemişti.