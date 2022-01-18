Instagram'dan yeni özellik: Takipçi sayısı gizlenebilecek

Sosyal medya platformu Instagram'ın geliştirdiği yeni özellikle doğrulanmış işletme hesapları artık takipçi sayısını gizleyebilecek.

Meta’ya bağlı Instagram, doğrulanmış hesapların gizliliğini artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek. Ancak bu özellikten sosyal medya platformunu kullanan herkes faydalanamayacak.

Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel kılacak. Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek. Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.

Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı bilgiye göre Instagram, sadece 4 bin ve üzeri takipçiye sahip doğrulanmış işletme hesaplarının takipçilerini kısıtlamasına izin verecek.

Paluzzi, özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.