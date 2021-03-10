Instagram'dan yeni özellik; hikaye paylaşırken konuşulanı yazıya dökecek

Sosyal medya platformu Instagram'a yeni özellik geliyor. Artık kullanıcılar, hikaye paylaşırken video veya fotoğraf üzerine yazı yazmak yerine konuşabilecek.

"Caption" efektiyle paylaşımın üzerine yazı yazmak için konuşmak yeterli olacak.

Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.

Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek. Şu an test aşamasında olan özellik ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye ise henüz bu özelliği kullanamıyor. Yeni güncellemenin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.