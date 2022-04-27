Instagram'dan yeni özellik

Bir süredir Instagram, son kullanma tarihleri dolsa da onları kaydetmenin bir yolu olarak, en sevdiğiniz 'hikayeleri' profilinizin en üstüne sabitlemenize izin veriyor. Şirket yakında aynı şeyi gönderileriniz için de yapmanıza izin verebilir.

TechCrunch tarafından belirtildiği üzere, Instagram kısa süre önce kullanıcıların fotoğraf ızgaralarının üzerinde belirli gönderileri vurgulamasına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladı. Chip dergisinin haberine göre; Teste katılan kullanıcılar, bir gönderinin üst kısmındaki üç nokta simgesine dokunarak yeni "profiline sabitle" seçeneğini seçebiliyor.

Instagram yaptığı açıklamada, "İnsanların profillerinde gönderilere yer vermelerini sağlayan yeni bir özelliği test ediyoruz" dedi.

Şirketin normal gönderileri öne çıkarmak için bir yol eklemeyi düşündüğüne dair kanıtlar ilk olarak Ocak ayında Alessandro Paluzzi tarafından fark edilmişti. Twitter ve TikTok dahil olmak üzere bir avuç başka sosyal medya platformu, gönderileri hemen hemen aynı şekilde vurgulamanıza olanak tanıyor.