Instagram'dan taciz ve zorbalığa karşı yeni özellik

Instagram onuncu yaş gününde taciz ve zorbalığa karşı kullanılacak yeni bir özellik tanıttı. Yeni gelecek özellikle yapay zeka taciz ve zorbalık içeren mesajları otomatik olarak gizleyecek.

Çevrimiçi taciz ve zorbalıkla mücadelede yeni bir adım atan Instagram, potansiyel olarak zorbalık içerdiği tespit edilen yorumları otomatik olarak gizleyecek.

Zorbalık içeren yorumlar Instagram’ın yapay zekalı teknolojileri ile yakalanarak tespit edilecek.

Bu özellik, Instagram’ın 10’uncu yaş gününde duyuruldu ve kullanıcılar otomatik bir şekilde gizlenen yorumları isterlerse ayrıca açabilecekler.