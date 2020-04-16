T24 LogoT24 Logo
Magazin

Instagram'dan ailesini silen Kaan Yıldırım'dan açıklama: Onların özelini korumak istedim

16 Nisan 2020 10:36

Bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından anne ve babasını sildi. Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Yıldırım ailesinin özelini korumak için takip etmeyi bıraktığını söyledi.

Bu hamlesiyle kafa karıştıran oyuncu, Instagram hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

Anne ve babasını neden takipten çıkardığıyla ilgili paylaşım yapan Kaan Yıldırım, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

ETİKETLER

HadiseKaan YıldırımInstagramKaan Yıldırım ailesini sildi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24