Instagram'dan ailesini silen Kaan Yıldırım'dan açıklama: Onların özelini korumak istedim

Bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram hesabından anne ve babasını sildi. Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Yıldırım ailesinin özelini korumak için takip etmeyi bıraktığını söyledi.

Bu hamlesiyle kafa karıştıran oyuncu, Instagram hesabından konu hakkında açıklama yaptı.



Anne ve babasını neden takipten çıkardığıyla ilgili paylaşım yapan Kaan Yıldırım, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.