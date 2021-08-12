Instagram, çıplaklık gerekçesiyle Pedro Almodovar'ın yeni film posterini kaldırdığı için özür diledi

Instagram, ünlü yönetmen Pedro Almodovar’ın yeni filmi “Madres Paralelas”ın posterini “çıplaklık” gerekçesiyle kaldırdığı için özür diledi.
BBC’de yer alan habere göre, Pedro Almodovar’ın yeni filmi “Madres Paralelas”ın posterinde bir damla süt çıkaran meme ucu görünmesi üzerine Instagram, fotoğrafı “çıplaklık” gerekçesiyle kaldırdı.
Posteri tasarlayan Javier Jaen, Instagram’ın sansürü nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Sosyal medya platformu özür dilerken, Facebook, çıplaklık yasağında “açıkça sanatsal içerik” olduğu gerekçesiyle istisna uyguladı.
Almodovar’ın yeni filmi 1 Eylül’de Venedik Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Filmin başrollerinde Penelope Cruz da yer alıyor.