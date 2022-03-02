Instagram akış videolarına Türkçe otomatik altyazı özelliği geliyor

Instagram’a akıştaki videolarda yapay zeka tabanlı otomatik Türkçe altyazı özelliği eklendi. Instagram Arama özelliği de yenilendi.

Sosyal ağ Instagram, bugünden itibaren akıştaki videolarda yapay zeka tabanlı otomatik Türkçe altyazı kullanılabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yaz İngilizce test edilmeye başlayan özellik, herkesin uygulamadan kolayca yararlanabilmesi adına daha fazla dilde kullanıma açıldı.

Öncelikle duyma engelli topluluk için kullanıma açılsa da, bu özelliğin Instagram’ı sesi kapalı olarak kullanan veya ortam sesinden dolayı videodaki sesi duyamayan insanlar için de kullanışlı olacağı düşünülüyor.

Arama özelliği yenilendi

Meta (Facebook) çatısı altındaki Instagram aynı zamanda arama deneyiminin de yeni tasarımını kullanıcılara sunuyor. Şimdiye kadar yalnızca hesap ve etiket (hashtag) bulmak için kullanılan Instagram Arama özelliği ile artık her türlü anahtar kelime için arama yapılabilecek.