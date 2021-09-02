Instagram'a erişim sorunu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<div>Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor.</div>\n</div>\n<div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.</div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.</div>\n<div> </div>\n<div><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/09/1630583316028-6-c-7-ebc-363-cfeb-615-b-6716-f-25719-d-16-cfbdd-938-d-9.png" alt width="500" height="209" /></div>\n</div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div><em><strong>Ayrıntılar gelecek...</strong></em></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>