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Bilim / Teknoloji

Instagram'a erişim sorunu

Sayfalarda güncelleme sıkıntısı yaşanıyor

02 Eylül 2021 14:42

Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor.
 
Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.
 
Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.
 
 
Ayrıntılar gelecek...
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