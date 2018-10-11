İnsansı polis robot 'Yiğido' ilgi odağı oldu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nde (GOPÜ) AR-GE Proje Pazarı etkinliği yapıldı. Tokat\'ta Valilik, Belediye, Teknopark, Ticaret ve Sanayi Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda birbirinden ilginç projeler görücüye çıktı. Sergilenen projelerden Tokat\'ta üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne satılan drone ile Sivas Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Doğan Erol tarafından tasarlanan ve emniyet güçlerine yardımcı olması hedeflenen insansı robot polis \'Yiğido\' ilgi çekti.

2014 yılında kurulan TEKNOPARK bünyesinde kurdukları şirket ile harita yapabilmek amacıyla drone ürettiklerini belirten GOPÜ Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam, \'\'Kısa bir süre içerisinde ölçekli bir harita üretebilecek şekilde resim almamızı sağlayabilecek bir drone üretmeyi başardık. Ülkemizde de değişik resmi ve özel kurumlara bu ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Bunun akabinde emniyet ve askeri alanlarda çalışmalara başladık. Bununla da yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar sonucunda da ülkemizin silahlı kuvvetlerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığıyla 90 adet termal kameralı ve zoom kameralı drone üretmeyi başardık ve teslimatını gerçekleştirdik. Silahlı Kuvvetler tarafından şirketimizin ürettiği droneler kullanılıyor. Bu gurur verici\'\' dedi.

\'SU ALTININ HARİTASINI ÇIKARTACAK TEKNE\'

Doç. Dr. Susam yeni bir proje hazırlığında olduklarını da belirterek, \'\'Suyun altının haritasını çıkarabilmek amacıyla bir insansız, su yüzünde yüzebilen, aynı zamanda suyun altının derinliğini ölçebilen tekne projesini KOSGEB\'e sunduk ve kabul edildi. Şu anda projemiz devam ediyor. Bu projeyi yüzde 25 oranında geçekleştirmiş durumdayız. Projenin bitiminde amacımız, metre hassasiyetinde suyun altının derinliğinin haritaya dönüştürülmesidir. Bir sonraki aşamada ise, yüksek çözünürlüklü algılayıcılar kullanarak su altında kaybolan insan bedeni veya diğer objeleri tespit etmek. Onu da bir sonraki proje olarak sunmayı düşünüyoruz\'\' diye konuştu.

\'YİĞİDO\' İLGİ ODAĞI OLDU

Etkinlikte Sivas Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Doğan Erol tarafından tasarlanan ve emniyet güçlerine yardımcı olması hedeflenen insansı robot polis \'Yiğido\' ilgi çekti. Robot hakkında bilgi veren Erol, \'\'Robotumuz 28 ekleme sahip. Bütün parmakları ayrı ayrı hareket edebiliyor. Kafası aşağı yukarı, sağa sola hareket edebiliyor. Bel hareketleri var. Görüntü aktarımı var. Görüntü analizi var. Suçluyu tespit edip ateş edebiliyor. Şu an konuşulan komutları alabiliyor. Hareket etmesi için alt tarafına hareket motorları koyduk\'\' dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise \'\'Buradaki amacımız fikirden değere, projeden ürüne bir çok etkinliğin burada sergilenerek ülkemizin geleceğine katkı sağlamak. Burada 200\'e yakın proje sergileniyor\'\' ifadelerini kullandı.

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