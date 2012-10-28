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'İnsanlık suçu' işleyen Suriyeli general Türkiye'deki kamplarda aranıyor

Suriye'deki işkence olaylarına adı karışan ve daha sonra isyancıların safına geçen Suriyeli general için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “İnsanlığa karşı suçlar” kapsamında soruşturma başlattı.

28 Ekim 2012 14:30

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), adı Suriye'deki işkence olaylarına karışan ve daha sonra isyancıların safına geçtiği yönünde haberler çıkan Tuğgeneral Awad Ahmed Al Ali'nin Türkiye'deki bir kampta bulunduğuna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ihbarın iletildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TCK'nın “İnsanlığa karşı suçlar” başlıklı 77. maddesi kapsamında tuğgeneral hakkında soruşturma başlattı.

İhbar, HRW Brüksel Bürosu tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Dışişleri Bakanlığı da ihbarı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

HRW'nin ihbarında, Awad Ahmed Al Ali'nin Suriye'deki bir gözaltı merkezinde tutuklulara işkence ve kötü muamele olaylarına karıştığı ifade edildi ve Türkiye'deki bir sığınmacı kampında bulunduğu öne sürüldü.

Başsavcılık, iddia üzerine Al Ali hakkında, TCK'nın “insanlığa karşı suçlar” başlıklı 77. maddesi kapsamında soruşturma açarken, Al Ali'nin gerçekten Türkiye'de bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

Al Ali'nin Suriye'de işkence olaylarına karıştığı ve daha sonra isyancıların safına geçtiğine ilişkin haberler medyaya yansımıştı.


“İnsanlığa karşı suçlarda” zaman aşımı işlemiyor
 

5237 sayılı TCK, yurt dışında işlenen insanlığa karşı suçların Türkiye'de kovuşturulmasına imkan tanıyor. Buna göre, soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı suçlarının yurt dışında, bir yabancı tarafından yine bir yabancıya karşı işlenmesi halinde dahi, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan Türkiye'de soruşturma yürütülebiliyor.

TCK'nın 77. maddesinde, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı ve zorla fuhşa sevk etme suçlarının, “siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı, bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesinin insanlığa karşı suçu oluşturacağı” belirtiliyor.

Madde, insanlığa karşı suç olan bir eylem doğrultusunda ölüme sebebiyet verilmesi halinde fail için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer hallerde ise 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezası öngörüyor.

“İnsanlığa karşı suçlarda” zaman aşımı işlemiyor.
 

 

 

 

 

 

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