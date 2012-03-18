Türk gazetecilerin Suriyeli generalle takası isteniyor

T24 - Suriye’de bir haftadır kayıp olan iki Türk gazetecinin Beşar Esad yönetimi tarafından “rehin tutulduğu” öğrenildi.

Ortadoğu uzmanı gazeteci Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun, belgesel çekimi için Suriye’nin İdlib şehrine gitmişti. Sağ oldukları belirlenen ikiliden bir haftadır haber alınamıyordu. Dışişleri Bakanlığı’na yakın güvenilir bir kaynağın Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre iki Türk gazeteci, Suriye’den Türkiye’ye kaçan dokuz generalden biriyle takas edilmek üzere Beşar Esad yönetimi tarafından rehin tutuluyor. Kayıp gazeteciler için İran’dan da yardım istendi. Adem Özköse, İHH ile birlikte Mavi Marmara gemisiyle, İsrail ambargosunu delmek amacıyla Gazze’ye giden yardım gönüllüleri arasında yer almıştı.