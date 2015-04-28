İnsanlık ormanları katlediyor



Dünya Doğayı Koruma Vakfı‘nın (WWF) tahminlerine göre önümüzdeki 15 yıl içerisinde, küresel çapta Almanya yüzölçümünün 5 katı büyüklüğündeki ormanlık alan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Berlin’de kamuoyuna açıklanan araştırmaya göre, eğer önüne geçilmezse 2030 yılına kadar insanların çeşitli faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 170 milyon hektar ormanlık alan yok olacak.

En büyük kaybın en fazla ormanlık alanın tahrip edildiği tropikal ve subtropikal iklim kuşağındaki 11 bölgede olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Amazon Havzası'nda, Brezilya’nın savan kuşağında, Endonezya’ya ait Borneo Adası, Orta Afrika'daki Kongo Havzası ve Güneydoğu Asya’daki Mekong Deltası‘nda büyük kayıplar yaşanacağı belirtiliyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na göre ormanların katledilmesinin her bölgede farklı sebepleri bulunuyor. En önemli sebeplerden birinin, hurma yağı ve soya ekim alanı gibi endüstriyel ziraatçilik olduğu belirtiliyor. Yeraltı kaynaklarının çıkarılması, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmemesi ve tabii yeni altı yapı projeleri de diğer önemli sebepleri oluşturuyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na göre ormanlık alanların yok edilmesinin doğa ve ekolojik sistemin istikrarına yönelik çok ciddi olumsuz sonuçları olacak. Bunlar ararasında sayısız hayvan ve bitki türünün yok olmasının yanı sıra küresel iklim değişikliğini tetiklemesi de bulunuyor. Zira tropikal bölgelerdeki ormanlar, büyük oranda karbondiotsiti tutuyor.

Ekonomik kayıp ve erken ölümler

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün sonuçlarını açıkladığı bir başka araştırmaya göre, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları, Avrupa ve civarındaki ülkelerde ekonomi politkaları açısından ciddi kayıplara neden oluyor. Araştırmada, hava kirliliğinin yol açtığı hastalık ve erken ölümlerin, Avrupa bölgesinde yıllık 1 trilyon 470 milyon euro ekonomik kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Örgüt’ün Avrupa Bürosundan yapılan açıklamada bu rakamın, AB’nin 2013 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılasının neredeyse onda birine tekabül ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte Avrupa bölgesindeki 53 ülkede sadece 2010 yılında hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklardan yaklaşık 600 bin kişinin erkenden öldüğü belirtiliyor.