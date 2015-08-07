T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İnsanlık belgeselinde 100 ünlü ses

Shaun Monson yönetmenliğindeki dünyada insanlık tarihinin ele alındığı belgeselde 100 ünlü isim seslendirme yaptı.

07 Ağustos 2015 21:40


PA ajansının haberine göre, belgeselde seslendirme yapan isimler arasında sihirbaz David Copperfield'in yanı sıra, Jennifer Aniston, Kavin Spacey, Hellen Mirren ve Ben Kingsley gibi dünyaca tanınan oyuncular da yer alıyor.

"Unity" (Birlik) adı verilen Shaun Monson yönetmenliğindeki belgesel, yönetmenin daha önceki belgeseli "Earthlings"in devamı niteliğinde. Belgeseldeki farklı bölümlerde, insanlık tarihi ve insanların çevre ile olan ilişkisi ele alınıyor.

Yönetmen Monson, projesinde çok sayıda anlatıcının görev almasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Yönetmen, "Ama 100 kişinin bir araya gelebeileceği aklıma bile gelmezdi" dedi.

"Unity" belgeselinin 12 Ağustos'ta dünya prömiyerini yapması bekleniyor. Belgesel Almanya'da da Bonn, Leipzig ve Berlin kentlerindeki bazı sinemalarda da gösterime girecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Shaun MonsonDavid CopperfieldJennifer Aniston Kavin Spacey Hellen MirrenBen KingsleyMonsonAğustosAlmanyaBonn LeipzigBerlinDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/MÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24