İnsanlık belgeselinde 100 ünlü ses



PA ajansının haberine göre, belgeselde seslendirme yapan isimler arasında sihirbaz David Copperfield'in yanı sıra, Jennifer Aniston, Kavin Spacey, Hellen Mirren ve Ben Kingsley gibi dünyaca tanınan oyuncular da yer alıyor.

"Unity" (Birlik) adı verilen Shaun Monson yönetmenliğindeki belgesel, yönetmenin daha önceki belgeseli "Earthlings"in devamı niteliğinde. Belgeseldeki farklı bölümlerde, insanlık tarihi ve insanların çevre ile olan ilişkisi ele alınıyor.

Yönetmen Monson, projesinde çok sayıda anlatıcının görev almasının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Yönetmen, "Ama 100 kişinin bir araya gelebeileceği aklıma bile gelmezdi" dedi.

"Unity" belgeselinin 12 Ağustos'ta dünya prömiyerini yapması bekleniyor. Belgesel Almanya'da da Bonn, Leipzig ve Berlin kentlerindeki bazı sinemalarda da gösterime girecek.