‘İnsanlığın temsilcisi olarak uzaydayız’



Astronot ve jeofizikçi Alexander Gerst ve ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçmadan önce son kez kamuoyu önüne çıktı. Astronotlar, açıklamalarında uzayda daha fazla uluslararası işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın Baykonur kentinde konuşan Gerst, “Biz belirli ülkelerin değil insanlığın temsilcisi olarak uzaya gidiyoruz” dedi. Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki araştırmalardan elde edilecek sonuçların tüm insanlığın yararına olacağını belirtti.

Rus kozmonot Maksim Surayev ise dolaylı olarak ISS'te işbirliğinin ilerletilmesi çağrısında bulundu: “Uzayda mümkün olduğunca çok ülke işbirliği yapmalı.”

ABD'li astronot Reis Wiseman da “Bize gelen sorulara yanıtımız budur” ifadelerini kullanarak kozmonot Surayev'e sarıldı.

Gerst, Surayev ve Wiseman, çarşamba akşamı Baykonur Uzay Üssü'nden hareket edecek. İki astronot ve bir kozmonot, sağlık gerekçeleri nedeniyle basın toplantısında cam bir bölmenin ardından konuştu.

Gerst ve ekibinin katılacağı misyonun altı ay kadar sürmesi bekleniyor.