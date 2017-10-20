İnsanlığın en büyük düşmanı “kirlilik”

İngiliz tıp dergisi Lancett’te yayımlanan araştırmaya göre, dünyadaki ölümlerin en büyük nedeni kirlilik. Kirlilik kaynaklı ölümlerin yüzde 92’si fakir ya da orta düzeyde gelire sahip ülkelerde yaşandı. Hızla sanayileşen Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşanan ölümlerin dörtte birinin kirlilik kaynaklı olduğuna dikkat çekiliyor.

New York'taki Icahn Mount Sinai Tıp Fakültesi dekanlarından olan ve araştırmanın başındaki isimler arasında yer alan Philip Landrigan, kirliliğin çevresel bir problem olmanın çok ötesinde, insan sağlığını ve refahını birçok yönüyle etkileyen bir tehdit olduğunun altını çizdi.

2015’te 9 milyon cana mâl oldu

2015 yılında gerçekleşen kirliliğe bağlı 9 milyon ölümde en büyük pay sahibi 6,5 milyonu kişinin ölümüne sebebiyet veren hava kirliliği oldu. Hava kirliliğinden sonraki en büyük etkenin ise 1,8 milyon insanın hayatına mâl olan su kirliliğinin olduğu ortaya çıktı.

Kirliliğe bağlı en fazla can kaybı 2,5 milyon insanın hayatını kaybettiği Hindistan’da yaşandı. Hindistan’dan sonra en fazla can kaybı 1,8 milyon ile Çin’de gerçekleşti. En az kirlilik oranına sahip ülkelerin başında ise Brunei, İsveç, Finlandiya ve Barbados geliyor.

Ekonomik olarak da büyük zarar veriyor

Kirlilik kaynaklı ölümlerin ekonomik boyutu da oldukça büyük. Her yıl kirlilik küresel ekonomiye yüzde 6,2’lik yani 4,6 trilyon dolarlık bir zarar veriyor.

Araştırma, Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler kullanılarak yapıldı. Araştırmaya yaklaşık 40 uluslararası bilim insanı katıldı.

AP/Reuters,ÖFŞ/CÖ

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